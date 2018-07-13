Путин прибудет в Большой театр на гала-концерт в честь ЧМ-2018

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Мундиаль близится к своему феерическому завершению. Осталось лишь две игры.

Большой театр в честь окончания ЧМ-2018 даст гала-концерт. На него прибудет Владимир Путин. Сообщение об этом сделал Юрий Ушаков, являющийся его помощником по вопросам, касающимся международных дел.

Гала-концерт Большой театр даст 14 июля. А чемпион ЧМ-2018 определится на следующий день. В борьбе за этот титул сразятся Франция и Хорватия.

Ещё до завершения ЧМ-2018 множество западных СМИ сообщили, что в истории Мундиалей он стал лучшим. Журналисты Чехии написали, что главным победителем уже стала Россия.

Путин поблагодарил «народных журналистов» из-за рубежа, рассказывающих на весь мир, что они увидели в России собственными глазами. Это помогает разрушению огромного количества стереотипов.

Те, в свою очередь, благодарят РФ за отличную организацию чемпионата. К сожалению, билетов на гала-концерт на всех явно не хватит.