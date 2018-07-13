Жирков рассказал о словах Смолова после незабитого хорватам пенальти

Сегодня, 13:20

Сборная РФ, сенсационно вышедшая в четвертьфинал ЧМ-2018, остановилась лишь в полушаге от его полуфинала. Цена вопроса – один незабитый одиннадцатиметровый.

Юрий Жирков, который после этого ЧМ завершил играть за сборную, поведал о словах Смолова, не забившего хорватам первый послематчевый пенальти. Возможно, именно он стал причиной «вылета» команды.

Жирков сообщил, что Фёдору после матча удалось найти в раздевалке нужные слова. Он сказал, что благодаря команде смог попасть в четвертьфинал, а она по его вине не смогла выйти в полуфинал ЧМ.

Жирков проинформировал, что футболисты оказали игроку моральную поддержку. Подобное может произойти с любым. Проигрывает не человек, проигрывает вся команда.

Помимо того, у Смолова хватило смелости первым пробивать послематчевые пенальти и в игре с Испанией, где его удар был безупречным, и в игре с Хорватией, где не получилось.

В то же время Жирков не отрицает, что у первого пенальти большое влияние на то, с каким настроением станут подходить к мячу остальные бьющие.