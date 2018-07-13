Инфантино: Благодаря ЧМ-2018 футбол вошел в ДНК России

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Восприятие России во всём мире уже не будет прежним, уверен глава FIFA.

Стать настоящей футбольной державой позволил России ЧМ-2018, уверен Джанни Инфантино. Президент Международной федерации футбола считает, что благодаря чемпионату мира футбол вошел в ДНК этой страны, где данным видом спорта начали интересоваться не только заядлые болельщики, но и люди, ранее бывшие равнодушными к нему.

Россия раскрыла себя в период проведения мирового первенства как гостеприимная и открытая держава. Неповторимая атмосфера царила во всех городах ЧМ-2018, заявил спортивный чиновник. Сотни тысяч болельщиков со всего мира смогли насладиться ею. В этой связи восприятие России уже не будет прежним. Глава FIFA признался, что этот чемпионат мира был проведён на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее Инфантино заявил, что мир влюбился в Россию. Радушие и гостеприимство россиян позволило открыть миру неизведанные достоинства страны.