Бекхэм: Сборная Англии достойна восхищения за выступление на ЧМ-2018

Сегодня, 12:12

Бывший лидер британской футбольной дружины дал комментарий выступлению команды. К сожалению, в этот раз она выступала «без него».

Дэвид Бэкхэм разместил сообщение в своём аккаунте в Instagram. Согласно нему, сборная Англии продемонстрировала на ЧМ-2018 такое выступление, за которое достойна только восхищения.

Бекхэм сообщил подписчикам, что он теперь точно знает, как выглядит матч с точки зрения болельщика, а не полевого игрока. То, что Англии удалось сыграть в полуфинале Мундиаля, он считает невероятным.

Просто нужно не прекращать верить, продолжил он. А для Англии эти пять недель были просто замечательными. Парни заставили испытать чувство настоящей гордости.

В полуфиналах ЧМ Англии не удавалось сыграть ни разу после 1990 года. Она была в шаге от финала. Однако хорваты смогли вырвать победу, забив за 5 минут до конца второго экстра-тайма.

Англии не хватило совсем чуть-чуть. Возможно, этим «чуть-чуть» стало бы присутствие на матче кого-либо из членов королевской семьи. Однако те демонстративно проигнорировали ЧМ в России.

Теперь Англии предстоит побороться за «бронзу». Их соперником будет Бельгия.