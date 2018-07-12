Жириновский дал прогноз на победу Хорватии в финальном матче ЧМ

Сегодня, 19:45

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на этом ЧМ уже отметился некоторыми сбывшимися прогнозами. Так, он дал прогноз, что бельгийцы обыграют бразильцев, даже поспорил с Грудининым на 100 кг клубники. Грудинин проиграл: прогноз Жириновского оказался верным.

Еще одно его сбывшееся, но далеко неочевидное предсказание: победа хорватской сборной над сборной Англии.

А сейчас Жириновский прогнозирует победу в финальном матче мирового первенства сборной Хорватии. Его пресс-секретарь акцентирует внимание на сбывшихся прогнозах шефа и призывает прислушаться и к его мнению по поводу финала.

Напомним, финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».