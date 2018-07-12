Форвард сборной Хорватии получил травму перед финалом ЧМ-2018

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Спортсмен попал в московскую больницу с травмой колена.

Форвард сборной Хорватии Иван Перишич был признан лучшим игроком футбольного противостояния против сборной Англии. Именно он на 68-й минуте матча открыл счёт на 68-й минуте.

Однако недавно Иван Перишич получил травму прям перед финалом. Теперь футболист находится в одной из московских клиник с проблемами правого коленного сустава.

Пока что неизвестно, попадёт ли футболист на матч Хорватия-Франция и удастся ли ему вылечить травму перед финалом.