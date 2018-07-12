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12 июля чиновники на заседании правительства страны шокировали мировое общество своим внешним видом.

Оказалось, что правительство Хорватии провело заседание в футболках сборной в честь выхода национальной команды в финал чемпионата мира по футболу. Об этом стало известно из эфира местного телеканала.

Вчера сборная Хорватии «порвала» англичан со счетом 2:1. До этого у подопечных Златко Далича был футбольный поединок с Россией, в котором, благодаря дополнительному времени, хорваты забили в наши ворота мяч. Матч со сборной РФ открыл дорогу футболистам к финалу чемпионата всемирного первенства.

Теперь сборной Хорватии придется «попотеть» - они должны встретиться в последнем и решающем матче с французами 15 июля на «Лужниках». Трансляция матча начнется в 18:00 по МСК.