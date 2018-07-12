«Таинственные усы»: Секретный обряд поможет Франции победить на ЧМ-2018

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Традиция с усами уже не раз позволяла французам выигрывать в матчах.

Национальная сборная Франции по футболу считает, что с победой и над Бельгией, и выходом в финал ЧМ-2018 по футболу им помог секретный обряд, который приносит сборной удачу.

История началась с нападающего Антуана Гризманна, который для удачи погладил перед одним из матчей усы Адиля Рами. Со временем Франция начала побеждать, и сейчас таинственные усы футболиста перед каждым матчем трогает каждый игрок сборной.

Слухи стали популярными, когда на прошлой неделе в Нижнем Новгороде Гризманна сфотографировали, когда он трогал усы Рами. После этого Франция выиграла Уругвай со счётом 2:0.

Сейчас же многие футбольные фанаты считают, что такой секретный обряд поглаживания усов Рами поможет Франции одержать победу на ЧМ-2018.