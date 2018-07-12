Черышев высказался об итогах матча Хорватия-Англия

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Хорваты воспользовались тем, что англичане отдали инициативу.

Дмитрий Черышев, экс-нападающий российской сборной и тренер «Нижнего Новгорода», в своём недавнем интервью решил высказаться о выходе национальной сборной Хорватии в финал ЧМ-2018.

Говоря об итогах матча Хорватия-Англия, Черышев заявил, что англичане забили гол и сразу же стали отходить назад, отдавая инициативу. Уже во втором тайме хорватские футболисты решили показать характер и сравнять счёт.

По мнению Черышева, футболисты Хорватии на ЧМ-2018 приехали в отличной физической форме. Они отыграли 3 матча подряд в дополнительное время. Кроме того, плюсом является и эмоциональное состояние хорватов. Черышев заявил, что им будет легче играть. Кроме того, в сборной Хорватии собраны элитные футболисты, представляющие лучшие клубы планеты.

Говоря об Англии Черышев заявил, что сборная показала себя очень хорошо и смогла дойти до полуфинала. Поэтому футболисты должны быть довольны своими результатами.