Субашич: Хорватия совершила чудо, но впереди самый серьезный матч

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Вратарь отмечает, что его команда пока не получила золотых медалей. Хорватия сыграет с Францией 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Даниэл Субашич, знаменитый вратарь хорватской команды, заявляет, что Хорватия совершила чудо и все очень рады, что им удалось задержаться на Чемпионате мира до конца, но у спортсменов пока нет на шее золотых медалей, а впереди самый серьезный матч с Францией.

Хорватия пробилась в полуфинал благодаря нелегкой победе над сборной России, переиграв отечественных футболистов одним голом в серии пенальти. 11 июля хорваты вышли на поле с конкурентами из Англии, где смогли закончить игру со счетом 2:1. Теперь первенство они будут разыгрывать 15 июля с Францией, и никто не рискует прогнозировать итоги.