В Барнауле вратарь команды ветеранов скончался во время футбольного матча

Сегодня, 08:23

Трагическое происшествие потрясло всех алтайских болельщиков со стажем и, в очередной раз, подняло проблему проведение соревнований среди ветеранов, которые перешагнули 50-летний рубеж.

Как сообщают очевидцы, в Барнауле вратарь команды ветеранов «Сельта» Евгений Ноженков скончался во время футбольного матча с «Коммунальщиком». Голкипер недавно отметил свое 51-летие. Незадолго до окончания первого тайма голкипер удачно отбил мяч, попытался зафиксировать его, но внезапно побледнел, зашатался и упал на газон стадиона. Среди зрителей присутствовали врачи, которые первые поняли, что случилось, выбежали на поле и начали спасать Ноженкова.

Вначале была надежда, потому что голкиперу удалось восстановить дыхание, однако во время перемещения Ноженкова в карету скорой помощи он скончался. Предварительный диагноз свидетельствует об острой сердечной недостаточности. Местная федерация футбола отменила запланированные матчи ветеранских команд и проводит собственное расследование. Барнаул будет прощаться с Ноженковым сегодня.