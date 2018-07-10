«Ювентус» представит Криштиану Роналду 21 июля

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Предварительно полузащитник пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с новым футбольным клубом.

Недавно по просьбе 33-летнего португальского футбалиста Криштиану Роналду руководство «Реал Мадрида» отпустило своего фаворита в «Ювентус». О своем уходе форвард официально заявил 10 июля, отметив, что годы «Реале», возможно, были для него самыми лучшими. Туринский футбольный клуб представит игрока команде 21 июля. Перед этим Роналду пройдет медосмотр и подпишет новый контракт с ФК до 2023 года. Его гонорар за один сезон составит 30 млн евро.