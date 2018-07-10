«Теперь точно все»: Роналду покидает «Реал» и уходит в «Ювентус»

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Мадрид в трауре, королевский клуб не смог уберечь звезду, который радовал местных футбольных фанатов на протяжении девяти лет. За это время португальский самородок в 308 матчах забил в ворота соперников 324 гола.

Информация, считавшая до последнего момента сенсационными слухами, подтвердилась. Теперь точно все, Криштиану Роналду покидает мадридский «Реал» и уходит в туринский «Ювентус». Сумма, заплаченная «Старой синьорой» за 34-летнего форварда, составляет 105 миллионов фунтов. Согласно подписанному контракту, Роналду будет защищать цвета «Ювентуса» в течение 10 лет. После чего, вероятно, будет вынужден «повесить бутсы на гвоздь». Можно расценивать переезд португальца в Италию «дембельским аккордом».

По инсайдерской информации, после провала сборной Португалии на ЧМ-2018, Роналду не смог найти точек взаимовыгодного сотрудничества с «Реалом». Хотя новый главный тренер королевского клуба Хулен Лопотеги пытался уговорить Криштиану не делать опрометчивых шагов и остаться в «Реале» до окончательного консенсуса. Однако португалец знает себе цену. На Чемпионате мира в России он, в отличие от таких звезд как Лионель Месси или Левандовски, сумел проявить свои лучшие качества. Чего стоит хет-трик в матче группового турнира со сборной Испании.