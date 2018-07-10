«Не идиотский»: Черчесов рассказал о непростом характере Дзюбы

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Главный тренер отечественной сборной объяснил мотивы, которые им руководили во время вызова Артема Дзюбы в национальную команду.

В интервью со СМИ Станислав Черчесов рассказал о непростом характере Дзюбы. По его мнению, Артем обладает огромным потенциалом и высоким уровнем мастерства. Это он заметил еще во время того, как футболист играл за «Спартак», под его чутким руководством. Несмотря на хорошие данные, у Артема достаточно сложный характер, но как выразился главный тренер России, «не идиотский».

После того, как Артем Дзюба ушел в «Зенит», у него начались проблемы со здоровьем. Именно поэтому, по словам тренера, Артем не попал в итоговую заявку на Кубок конфедераций. Черчесов, несмотря на спортивные неудачи экс-подопечного, продолжал наблюдать за Дзюбой и наконец-то осчастливил талантливого футболиста возможностью участвовать в ЧМ. Да и сам футболист в долгу не остался – тренер сборной России остался на 100% доволен его результатом.

Черчесов уверен, что с таким характером, как у футболиста, работать можно – и даже сделать так, чтобы его силы были направлены на конечный результат команды.