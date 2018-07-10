«Вильярреал» встретил Черышева бурными аплодисментами

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Денис Черышев вернулся в расположение клуба «Вильярреал» после ЧМ-2018.

После того, как сборная России закончила выступление на ЧМ-2018, игрок «Вильярреала», Денис Черышев вернулся в распоряжение испанского клуба.

Одноклубники высоко оценили игру Черышева на ЧМ-2018 и встретили футболиста бурными аплодисментами. Денис громко заявил о себе на этом мундиале, забив 4 гола.

Таким образом, футболист занял второе место среди россиян по числу забитых мячей во время одного турнира. Российский полузащитник уступил лишь Олегу Саленко, на счету которого 6 голов, которые он смог «оформить» на ЧМ-1994.

Стоит напомнить, что сборная России завершила участие в ЧМ-2018 в четвертьфинале, проиграв хорватам в серии пенальти со счетом 4:3.