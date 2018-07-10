100 кг выигранной у Грудинина клубники Жириновский поделится с Госдумой

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В разгар первенства по футболу пари заключили лидер ЛДПР и глава совхоза имени Ленина. Экс-кандидат в президенты РФ сделал ставку на бельгийцев, и не прогадал.

Накануне начала футбольных матчей четвертьфинала ЧМ-2018 Владимир Жириновский побывал на сборе урожая клубники в Совхозе имени Ленина. Там между политиком и директором организации завязался футбольный спор, и чиновники заключили пари на исход игр. В матче Бельгия-Бразилия Грудинин поставил на бразильскую сборную, а Жириновский на Бельгию. В поединке бразильцы потерпели фиаско, завершив матч со счетом 2:1. Вместе с бельгийцами, свою победу праздновал и Владимир Жириновский.

В понедельник вечером лидер ЛДПР получил от Грудинина заслуженный приз в виде 100 кг клубники с совхоза им Ленина. Выигранной «настоящей подмосковной чистой клубникой» Жириновский обещал поделиться с Госдумой и журналистами. Позже он посетил пресс-центр ведомства, и от чистого сердца щедро раздал свой выигрыш среди сотрудников, активно расхваливая лучший отечественный урожай, собранный на русской земле.

Позже он признался, что в споре на матч Швеция-Англия прогадал, поставив на сборную Швеции. Теперь Грудинин празднует свою победу и выигрыш англичан ящиком фирменной водки от проигравшего.