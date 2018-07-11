Россиянин подарил английскому подростку билет на полуфинал Англия-Хорватия

Сегодня, 01:30

Видеоблогер, опубликовавший видео с разоблачением мифов по поводу России, получил бесплатный билет от российского болельщика.

Британский видеоблогер Тео Огден разместил в своем канале просьбу о том, чтобы кто-то продал или же сказал, где можно взять билет на полуфинал 11 июля Англия-Хорватия. На его просьбу откликнулось Министерство иностранных дел РФ и на своей странице опубликовали видео юного Тео. Видео увидел россиянин по имени Макс и сообщил, что может отдать билет английскому подростку даром. Видеоблогер был вне себя от счастья и очень долго благодарил Максима за великодушие и то, что тот подарил ему такой ценный билет.

Ранее Тео Огден со своим отцом опубликовали видео на YouTube, где развеяли мифы британских СМИ о России. По их словам, стоит сделать безвизовый режим для того, чтобы как можно больше туристов увидело эту замечательную страну. Они по достоинству оценили российские национальные блюда и сообщили, что будут чаще приезжать в страну, которая их так тепло приняла. Также их впечатлила дешевизна и комфорт российского такси, так что миф из Великобритании, что в России все дорого, тоже был развенчан.