Vogue подменил его ногу: Эксперт разгадал казус Смолова

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Футболист забыл снять каблуки после фотосессии, и играл в сапогах весь турнир. Не снял он их и в матче с Хорватией, показав свой «лучший» результат в серии пенальти.

Неожиданный выход российской сборной в 1/4 финала Чемпионата мира-2018 впервые за последнее десятилетие спровоцировал массовую продажу игроков в иностранные клубы. Причем цены на лучших футболистов резко подскочили, не менее чем на 30%. Однако под данную закономерность попали не все отечественные игроки. Второй нападающий Федор Смолов из «Краснодара», который до начала Чемпионата считался основным, наоборот сильно потерял в своей рыночной стоимости. Футболист до начала турнира считался одним из лучших игроков сборной, все болельщики и тренера возлагали на него большие надежды. Однако игрок потерялся, и на протяжении всех матчей выступал неубедительно. Чемпионат сильно повлиял на статус игрока и отношение к нему, причем не в лучшую сторону. В отличие от остальных игроков, до ЧМ-2018 Смолов стоил значительно больше.

Однако эксперт разгадал казус Смолова: виной тому стала фотосессия для издания Vogue, на которой журнал подменил правую ногу нападающего на ногу Натальи Водяновой. Именно с этой ногой в сапогах на высоком каблуке футболист выходил и играл на футбольном поле. Не снял он их и в матче 1/4 финала с хорватской сборной, ею бил и в серии пенальти, что стало причиной провала.