Игроки сборной Англии развлекались с резиновой курицей

Сегодня, 15:44

Сборная Англии усердно готовится к предстоящему матчу с хорватами. Но в ходе тренировки англичане решили «расслабиться».

Во время разминки игроки сборной Англии решили подойти к этому вопросу с юмором – они развлекались с резиновой курицей, играя ею в салки. Для этого футболисты разделились на две команды, а курица нужна была для того, чтобы коснуться ею оппонента. Закончив «игрища», команда начала тренироваться как обычно.

Долгожданный матч между англичанами и хорватами пройдет 11 июля на «Лужниках» в столице в 20:00 по МСК. Это первый выход сборной Англии в полуфинал со времен 1966 года.