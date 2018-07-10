«Любопытно»: Уткин озадачен вопросом сбора украинцами штрафа за Вукоевича

Комментатор назвал поступок хорватских игроков «пуком в приличном обществе».
Василий Уткин озадачен вопросом сбора украинцами штрафа в размере 15 тыс. По мнению спортивного критика за произнесшего слова «Слава Украине» Огнена Вукоевича должны заплатить украинские болельщики.
Не останавливаясь на начатой дискуссии он оценил поступок хорватов.
Напомним, что Федерация футбола решила не дисквалифицировать трех футболистов сборной Швейцарии за провокационные политические жесты в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1). Джака и Шакири показали орла с флага Албании, а Лихтштайнер также поступил в ходе матча. Ситуация завершилась штрафом: Джаку и Шакири на 8 630 евро, Лихтштайнера – на 4 314. Ситуация остается обостренной, а на Украине поддержали футболистов флешмобом в социальных сетях. Люди уверяют, что хорваты это их братья и единомышленники. Футболистов поблагодарили за откровенный жест.