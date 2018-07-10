«Любопытно»: Уткин озадачен вопросом сбора украинцами штрафа за Вукоевича

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Комментатор назвал поступок хорватских игроков «пуком в приличном обществе».

Василий Уткин озадачен вопросом сбора украинцами штрафа в размере 15 тыс. По мнению спортивного критика за произнесшего слова «Слава Украине» Огнена Вукоевича должны заплатить украинские болельщики.

«Вукоевича оштрафовали за «Слава Украине!» на 15 тысяч. Когда оштрафовали Джаку, Чердана и Лихтштайнера за албанского орла, люди в Албании собрали на их штраф деньги. Соберут ли сейчас Вукоевичу? Его столько народу благодарило; просто любопытно», – озадачился Уткин.

Не останавливаясь на начатой дискуссии он оценил поступок хорватов.

«Чего он такого сказал? Он будто пукнул в приличном обществе. Неуместно просто, вот и все», - подытожил комментатор.

Напомним, что Федерация футбола решила не дисквалифицировать трех футболистов сборной Швейцарии за провокационные политические жесты в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1). Джака и Шакири показали орла с флага Албании, а Лихтштайнер также поступил в ходе матча. Ситуация завершилась штрафом: Джаку и Шакири на 8 630 евро, Лихтштайнера – на 4 314. Ситуация остается обостренной, а на Украине поддержали футболистов флешмобом в социальных сетях. Люди уверяют, что хорваты это их братья и единомышленники. Футболистов поблагодарили за откровенный жест.