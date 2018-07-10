Сегодня, 12:09

Умения белого пушистика сбылись, и теперь сборная Бельгии должна одержать победу над Францией.

Кот Ахилл предсказал итог матча Франция - Бельгия ЧМ-2018. Знаток футбола и заядлый болельщик определил результаты для двух команд сегодняшнего поединка. На стадионе в Санкт-Петербурге встретятся бельгийцы и французы. Во время сеанса предсказания Ахилл выбрал миску рядом с бельгийским флагом и съел оттуда корм.

Может ли это быть реальным фактом выигрыша выбранной сборной, покажет результат состязания сегодня в 21:00 мск. К слову, мордовский кот-предсказатель стал звездой Сети после того, как его хозяева обнаружили у Швепса особенный талант – угадывать результаты поединков в хоккее и футболе.