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Николай Азаров считает, что комитет FIFA поступил правильно, наказав футболиста и помощника тренера сборной Хорватии за выходки на видео, которое попало в сеть.

После того, как футболист на видео кричал «Слава Украине» после победы над российской сборной, экс-премьер Украины заявил о «русофобском» вирусе Домагоя Виды. Он считает, что тот подхватил его, когда играл в «Динамо-Киев». Азаров считает, что на месте футболиста неправильно использовать «бандеровские» лозунги, поскольку футбол не является политической ареной.

Экс-премьер уверен, что проблема заключается в том, что Россия поддерживает Сербию – из-за этого, как считает бывший политик, у хорватов появилась «русофобия».

Как стало известно, помощника тренера Хорватии Вукоевича оштрафовали на ₣15 тыс. за неспортивное поведение. Также его отстранили от работы на весь период проведения ЧМ-2018. Футболист Домагой Виде отделался предупреждением за опубликованное провокационное видео.