Бывшая любовница жаждит вернуть Акинфеева после ЧМ-2018

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После исторической победы над Испанией в чемпионате, у Игоря Акинфеева и без того многочисленная аудитория поклонниц возросла в разы.

Порадовалась за футболиста и Валерия Якунчикова – бывшая возлюбленная спортсмена.

Бывшая любовница, побывав на небезызвестном матче ЧМ-2018, жаждит вернуть Акинфеева. Как признается Валерия, после игры она спала очень плохо, а на работе было очень трудно собраться. Якунчикова говорит, что Игорь не является бабником и их расставание не связано с изменами.

Экс-возлюбленная Акинфеева не теряет надежды вернуть голкипера ЦСКА – ее даже не останавливает тот факт, что футболист женат на Екатерине Герун.

Как сообщает девушка, после разрыва они остались друзьями и не таят друг на друга обиды.