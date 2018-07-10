Хорватский футболист снова восхваляет Украину на видео в Интернете

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В соцсетях появилось еще одно видео, на котором хорватский футболист кричит «Слава Украине!». Спортсмена оштрафовали за агитационное поведение.

Домагой Вида на еще одном видео, которое недавно распространилось в Интернете, кричит политические лозунги в сторону Украины. Мужчина на кадрах распивает бутылку пива в компании футболиста ЦСКА Ивицы Олича. Футболист пояснил, что это был не политический лозунг, а название кафе, в котором он прекрасно провел время в Киеве. Позже он передал «привет» неизвестному другу Йовану, тоже самое сделал и напарник Виды Олич.

Поступок спортсменов очень огорчил фанатов, которые хотели, чтобы спорт сближал людей, а не наталкивал на политические разборки. После того, как в Сети распространилось видео, где Вида восхваляет Украину, мужчиной заинтересовались сотрудники федерации футбола. Спортсмена оштрафовали за поведение, не соответствующее игроку сборной Хорватии.

Ранее появлялось еще одно видео, на котором хорват кричит: "Слава Украине!".