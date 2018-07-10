«Французы достойны золота»: Россияне назвали потенциального победителя ЧМ-2018

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После достойного проигрыша российской сборной в четвертьфинале, болельщикам пришлось переориентировать свои симпатии на одну из команд, вышедшую в предпоследний этап соревнований.

ВЦИОМ произвел опрос, в ходе которого россияне назвали потенциального победителя ЧМ-2018. Большинство респондентов высказалось в пользу сборной Франции. Каждый пятый опрошенный отдал предпочтение именно этой команде. На втором месте рейтинга общественного мнения оказалась сборная Англии. Если внимательно проанализировать исторический путь сборной Франции на Чемпионатах мира, то можно согласиться с большинством. Тем более, что признанные гранды мирового футбола не добрались до полуфинала.

Итак, сборная Франции участвовала в 14 Чемпионатах мира, став 20 лет назад неожиданно для многих экспертов, чемпионом, в 2006 году завоевали «серебро», уступив в финале итальянской сборной в серии послематчевых пенальти. На прошлом мундиале в Бразилии французы дошли лишь до четвертьфинала. Если учитывать индивидуальное мастерство игроков, то Франция имеет некоторый перевес среди оставшихся команд. Кроме того, наставнику Дидье Дешану удалось дисциплинировать своих подопечных и они на поле строго следуют разработанной на каждый отдельный матч тактике. В мировом рейтинге сборная Франции пока занимает девятое место.