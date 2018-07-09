«Одноклассники» назвали самых популярных героев сборной на ЧМ

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Кто бы сомневался. Естественно, это Акинфеев и Дзюба. Именно такие данные показывает рейтинг соцсети.

«Одноклассники» назвали самых популярных героев сборной РФ на домашнем ЧМ. Впереди всех Акинфеев и Дзюба. Не был обойдён вниманием и «вожак стаи» Станислав Черчесов.

Акинфеев даже установил своеобразное достижение. В сети «Одноклассники» его фамилия в день игры с испанцами прозвучала в 1800 публикациях. За один день ни одного героя сборной РФ на ЧМ столько раз не обсуждали.

Также хорошие показатели у Александра Головина и Дениса Черышева.

После обидного поражения от хорватов, сборная вернулась из Сочи в Москву. Уже на следующий день в воскресенье состоялась встреча с болельщиками на самой большой фан-зоне. На той, которая на Воробьёвых горах.

Туда набилось не меньше 25 тысяч фанатов. Как целый стадион, только на одной трибуне. Выступление начал Черчесов, которого приняли очень тепло. Затем его продолжили игроки. Если Акинфеев сорвал шквал аплодисментов, то Дзюба – целую бурю.

Игроки сказали, что они тянули жилы, насколько те тянулись, и даже больше. И бились, действительно, как в последний раз. Особое спасибо тем, кто их поддерживал.

Болельщики, как могли, высказали свою благодарность за это, и за лучшее достижение на Мундиалях за многие-многие годы.