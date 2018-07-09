Колосков: Сами вы нанюхались аммиака

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Так он ответил журналу Bild на тему о секретном российском допинге. Впрочем, возможно и не стоило обращать внимания на жёлтую прессу.

Bild сообщил сенсацию, что для чудесной физической формы против Хорватии российские футболисты занимались вдыханием нашатыря или аммиака. Вячеслав Колосков ответил, сами вы его нанюхались, когда писали заметку.

Bild высказал предположение, что чудесная физическая форма футболистов РФ была вызвана в игре с хорватами предварительным вдыханием аммиака. Именно это, якобы, и дало им превосходство над соперником.

При этом, журнал признаёт, что аммиак не является допингом, но может иметь сходный эффект. Были обнародованы и «доказательства». Это защитник Кутепов, открыто вдыхающий что-то перед выходом на поле на матч с хорватами.

Колосков возмутился и выдвинул альтернативную версию насчёт того, кто и чего нанюхался.

Почётный президент РФС недоумевает, откуда корреспонденту Bild знать, кто и что нюхал. И почему обязательно аммиак.

Кругом же десятки камер, тысячи зрителей, сотни представителей прессы, служащие допинг-контроля. Очередной вброс от Bild.

Сами вы нанюхались аммиака, когда писали заметку, делает вывод Колосков. А может и марихуаны. Больно уж «понесло».

Впрочем, отметил он, не стоит ввязываться в дискуссию о несуществующей ерунде.