"Лузеры!": Сборную Бразилии закидали яйцами

Сегодня, 20:01

СМИ распространили информацию об атаке болельщиков на автобус с бразильской сборной после ЧМ‐2018. Соотечественники не простили футболистам поражения в ¼ финала.

Такую новость сегодня, 9 июля сообщили журналисты целого ряда изданий. Для убедительности информацию сопроводили видеороликом. Видео разлетелось по всей Сети с невероятной скоростью. На нем запечатлен зеленый автобус, который недовольные бразильцы закидали яйцами, фруктами и всем что под руку попалось. Для видео лузеры даже потрудились придумать ироничную подпись: «Добро пожаловать домой, команда Бразилии». Ролик просмотрели более миллиона пользователей, и он может стать рекордсменом по количеству репостов.

На самом деле новость оказалась фейком: дата съемки видео - 26 марта, а пассажирами в автобусе были депутаты партии тогдашнего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а не футболисты сборной Бразилии.

Стоит отметить три месяца назад «первоисточник» не вызвал особого интереса. Его посмотрели всего 26 тысяч человек и только 740 из них сочли нужным поделиться этой новостью.

Сейчас и журналисты, и футбольные болельщики пытаются выяснить, почему сборная Бразилии потерпела поражение в матче со сборной Бельгии и выбыла из участия в чемпионате мира, даже не дойдя до полуфинала.