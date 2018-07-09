Король и королева Бельгии приедут на полуфинал сборной на ЧМ

Сегодня, 13:59

Не чета Великобритании. Бельгийская королевская семья «начхала» на санкции и намерена поддержать свою команду.

Король и королева Бельгии приедут на полуфинал своей сборной на ЧМ. На кону в игре с французами очень много. Как минимум, «серебро» Мундиаля.

Король Филипп и королева Матильда прибудут в Петербург не одни. Их будет сопровождать Дидье Рейндерс, возглавляющий бельгийский МИД. Будет на этой встрече и премьер-министр Бельгии.

Матч состоится завтра – 10 июля. До этого бельгийские и французские футболисты встречались в рамках ЧМ в далёком 1986 году.

Кто станет поддерживать французов из первых лиц их государства, пока неизвестно. Это несколько странно, поскольку эта сборная считается на ЧМ одним из основных фаворитов.

Англичанам также предстоит трудный полуфинал. Но им предстоит обойтись без поддержки своего королевского дома. Они в «тупом отказе», как капризный ребёнок.