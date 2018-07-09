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Виновный Аден Марва из-за 600 долларов взятки испортил свою репутацию навсегда.

Выбранный для ЧМ-2018 арбитр из Кении пожизненно отстранен от футбола. Аден Марва был арбитром ФИФА с 2011 года и был назван в качестве официального резерва на ЧМ-2014. 41-летний является первым кенийским футбольным арбитром, который будет участвовать в проектах ФИФА, приняв участие в Чемпионате мира 2011 года по футболу U-17. В прошлом он учитель математики и химии из средней школы Комотобо в округе Мигори. Он стал помощником судьи на Кубке африканских Наций 2012 и 2013 годов.

Его самой первой крупной международной обязанностью был матч Кубка Африки на Занзибаре еще в 2000 году. Марва работал арбитром ФИФА с 2011 года, и был назван в качестве резервного помощника рефери на Чемпионате мира по футболу 2016 года. Футбольный арбитр Айден Рэндж Марва из Кении замечен в коррупции. 600 долларов США решили его профессиональную судьбу до конца дней. Африканская конфедерация футбола (CAF) хотела, чтобы Айден Рэндж Марва поучаствовал на ЧМ-2018, но ввиду новых обстоятельств и наличия документальных доказательств – это не возможно.