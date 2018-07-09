В Казани продаётся мяч с автографом бразильского нападающего Неймара

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Покупка обойдётся в 79 999 рублей. Впрочем, мужчина готов и немножко «просесть» до 75 000.

В Казани продаётся мяч с автографом одного из самых известных в мире футболистов – бразильского нападающего Неймара. На «круглом» расписались также и ряд других игроков сборной Бразилии.

Главным является всё же автограф именно Неймара, оставленный на мяче в Казани.

Мужчина разместил объявление о желании продать этот мяч на ресурсе «Авито». Оно зарегистрировано 7 июля.

Пока желающих не нашлось. Видимо, автограф Неймара не стоит даже 75 000, которые за него просят. Утверждается, что мяч является одним из тех, которыми играли на Мундиале. Отсюда и повышенная цена.

До этого обычные автографы Неймара предлагалось купить не дороже чем за 30 000 рублей.