В Петербурге неизвестные «отрезали» палец Черчесову

Сегодня, 11:05

После того, как российская сборная выбыла из чемпионата мира 2018 года, неизвестные изуродовали рисунок с изображением футболиста.

Граффити закрасят через несколько месяцев, а пока «отрезанный» палец Черчесова будет на виду у жителей города. Кому-то явно не симпатизирует главный тренер сборной России. Картина с изображением тренера не понравилась одному из жителей Петроградского района в Петербурге. Мужчина пожаловался на граффити в администрацию города, где пообещали, что к концу ноября уберут картину. Однако, похоже, что мужчина не смирился с таким решением, и решил ускорить процесс.