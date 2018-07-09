Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную ЧМ-2017

Сегодня, 07:52

Настоящим открытием Чемпионата мира стала игра двух российских форвардов, что было по достоинству оценено экспертами известного футбольного телеканала ESPN.

Артем Дзюба и Денис Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018. Специалисты проанализировали весь спектр действий россиян на поле, причем, учитывалось не только количество забитых голов и сделанных передач. Принималось во внимание и «черновая» работа во время пяти проведенных на Чемпионате матчей.

К сожалению, наставник российской сборной Станислав Черчесов, по мнению большинства экспертов, совершил фатальную ошибку в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии, довольно немотивированно заменив Артема и Дениса. Останься они на поле до серии пенальти, в которой, вышедший на замену Смолов был явно не готов психологически, сборная России имела неплохой шанс выйти в следующий этап турнира. Как бы там ни было, но сборная России приятно удивила болельщиков. Специалисты уже говорят о некоем «феномене русских».