Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

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Источник рассказал, что у спортсменов есть гематомы неизвестного происхождения.

Стали известны последствия поединка российских и хорватских футболистов. Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча ¼ полуфинала с командой России. Информацию рассказал источник, приближенный к команде.

«Два футболиста сборной Хорватии по рекомендации врача сборной пройдут обследование в Боткинской больнице», - сообщил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Степень травмирования Марио Манджукиче и Иване Стриниче не очень серьезна, у футболистов есть гематомы на теле разного размера. Специалисты указанной больницы максимально помогут пострадавшим хорватам. Напомним, что жесткая и ответственная игра Хорватии и России, к сожалению не дала успешного результата для россиян. Гости мундиаля обыграли хозяев в серии послематчевых пенальти. На данный момент хорваты проводят подготовку к матчу с британцами в 1/2 чемпионата мира.