Футболист сборной России перейдет в «Интер»

Сегодня, 07:27

Защитник ЦСКА сообщил об интересном предложении, которое ему поступило от «Интер». Футболист может продолжить карьеру в Италии.

27-летний Марио Фернандес является защитником ЦСКА, и может перейти в футбольный клуб "Интер". Ранее поступала информация о том, что футбольный клуб «Валенсия» также хочет купить игрока.

Фернандес - бразилец с российским гражданством, который играет в России с 2012 года. Три года подряд спортсмен выигрывал чемпионат России в 2013,2014,2015 году, а в 2013 стал обладателем кубка России. Пять матчей футболист отыграл на чемпионате мира. Позже «Интер» сообщили, что приоритетным для них является футболист из сборной Хорватии Шиме Врсалько, который играл за испанский клуб «Атлетико».