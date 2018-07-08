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Федерация футбола Хорватии выступила с заявлением в отношении Виды и Вукоевича

Сегодня, 21:09

После окончания четвертьфинального матча Хорватия - Россия защитник сборной Хорватии Домагой Вида и помощник главного тренера команды Огнен Вукоевич записали видео со словами «Слава Украине, давай, давай!».

Федерация футбола Хорватии выступила с заявлением в отношении Виды и Вукоевича. В заявлении подчеркивается, что эти высказывания были ответом на поддержку хорватской команды со стороны Украины. Оба игрока долгое время играли в киевском «Динамо», оказали большое влияние на украинский футбол. Они имеют большое количество украинских друзей и получают массу сообщений из Украины.

Хорватская федерация футбола рекомендовала этим и всем остальным игрокам игрокам воздерживаться от высказываний, которые могут быть поняты с политическим подтекстом. Подчеркивается, что Федерация футбола Хорватии и хорватская сборная выступают за отделение спорта от политики и являются противниками любой нетерпимости в футболе.

Вида также получил предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА.

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