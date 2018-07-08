В Свердловской области разгневанный болельщик выбросил телевизор из окна

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Это моментальная реакция людей на матч Россия-Хорватия. Инцидент произошел в городе Реж.

В Свердловской области в городе Реж разгневанный болельщик выбросил телевизор из своего окна. В результате черная плазма, явно недешевая, разбилась в щепки на асфальте. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в популярной группе «Не все поймут». Снимок сопровождает комментарий: «Город Реж, недовольные болельщики, а как в вашем городе отреагировали на результат матча по футболу!?».

Действительно, вчерашняя игра между Россией и Хорватией была очень накаленной, так как обе команды сильны и не давали друг другу расслабиться. Результат решился в последнем пенальти, где хорватский спортсмен пробил ворота россиян. Болельщики на трибунах плакали, а те, кто следил за игрой у телевизора, видимо, выбрасывали устройства в окна.