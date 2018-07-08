«Моя гордость!»: Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной России

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Нападающий «Зенита» расчувствовался после поражения от сборной Хорватии в ¼ ЧМ-2018.

Нападающий сборной России Артём Дзюба продолжает удивлять россиян трепетным отношением к национальной команде. После проигранного хорватам матча и вылета с домашнего ЧМ-2018 футболист сделал селфи с каждым игроком сборной России и опубликовал их в своём Instagram. Все фотографии были сделаны на борту самолёта, которым сборная летела из Сочи в Москву.

Каждый снимок он подписал одинаково «Мои воины! Моя гордость!». Поклонники растрогались таким откровением Артёма. В комментариях под каждым селфи болельщики восхищались подвигом россиян и благодарили команду за праздник, который они принесли стране.

Как известно, Россия закончила выступление на домашнем ЧМ-2018, когда в драматичном поединке против Хорватии уступила в серии послематчевых пенальти. Артём Дзюба в этом матче отличиться не успел, но был одним из наиболее активных игроков.

Ранее мы писали, что Дзюба кричал команде о любви перед серией пенальти. Пользователи соцсетей заметили, что поведение Артёма было таким, словно он прощался с партнёрами по команде.