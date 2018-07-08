FIFA не стали дисквалифицировать хорватских футболистов за скандал с Украиной

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Международная федерация футбола ограничилась предупреждением защитнику национальной сборной Хорватии Домагою Вида за приветствие националистов после победы в 1/4 финала.

Официальный представитель Международной федерации футбола подтвердил, что в дисциплинарном комитете FIFA не стали дисквалифицировать хорватских футболистов. Домогаю Вида было направлено предупреждение за его выкрик после победы в матче с Россией "Слава Украине". Недавно в Сети появилось видео, с участием бывших игроков киевского "Динамо" Домогая Вида и тренера сборной Огнен Вукович. В ролике первый кричал лозунг украинских националистов, а второй посвятил победу в четвертьфинале Украине.

Разгорелся очередной скандал, связанный с Украиной. В процессе разбирательств Вукович заявил, что всем сердцем любит и уважает россиян, а видео было простой шуткой, и не несло никакого политического подтекста.

Согласно требованиям FIFA, на турнирах запрещено касаться политических вопросов.