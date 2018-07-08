Акинфеев поблагодарил российских болельщиков за веру в команду

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Вратарь национальной сборной России выразил сожаление, что команда покидает турнир, подойдя к победе так близко, и обратился к футбольным фанатам со словами искренне благодарности за подаренные эмоции.

Голкипер национальной сборной России Игорь Акинфеев после поражения в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в матче со сборной Хорватии в своем Facebook обратился к фанатам. В своем сообщении он выразил сожаления в связи с окончанием соревнований для российской сборной, и искренне поблагодарил футбольных болельщиков за их неподдельные эмоции, которыми они одаривали команду на протяжении всего турнира, он поблагодарил за веру в команду, и за все, что они делали для футболистов. В своем сообщении вратарь отметил, что российские болельщики - лучшие на свете.

Российская сборная в рамках ЧМ-2018 показала лучший результат за все мировые первенства, и вошла в восьмерку сильнейших команд.