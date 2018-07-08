Василий Уткин показал автомобиль с «усами надежды»

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На капоте был нарисован портрет Черчесова и прикреплены усы.

Василий Уткин на своей официальной странице в Twitter опубликовал очередной пост. В нём комментатор показал автомобиль «с усами надежды».

Внедорожник-иномарка была разрисована в цветы российского флага. На капоте был запечатлён Черчесов, с подписью над головой: «Усы надежды». Сами же усы, похожие на подобие мочалки, были прикреплены сразу под носом тренера российской сборной.

На крыше тюнингованного автомобиля был прикреплён бьющий мяч футболист.

Фанатам Василия уткина сразу же стало интересно, его ли автомобиль с «усами надежды» был запечатлён на фото.