Подстрекательство: Свищев прокомментировал заявления сборной Хорватии об Украине

Сегодня, 16:56

После победы в 1/4 финала в матче со сборной России защитник хорватской сборной Домогай Вида и тренер Огнен Вукович посвятили победу Украине, крича на футбольном поле «Слава Украине!».

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал заявления защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича об Украине после матча с российской сборной. Он считает, что подобные действия не должны приветствоваться и поощряться. Этим футболистам еще предстоит провести некоторое время в России, сразиться со сборной Англии в полуфинале и возможно в финале, и не понятно, как они будут смотреть в глаза местным жителям после столь некрасивого жеста, который нельзя назвать иначе, кроме как подстрекательство. Он призвал FIFA и РФС жестоко рассмотреть данную ситуацию и наказать всех провинившихся.