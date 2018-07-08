Ургант поддержал сборную России акцией «Усы надежды»

Сегодня, 16:48

Известный телеведущий Иван Ургант оценил старания российских футболистов на Чемпионате мира - 2018.

Как известно, сборная России первый раз за всю историю проведения футбольного первенства смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Несмотря на поражение в матче с Хорватией, наша команда выложилась на все 100% и показала отличную игру.

Ургант прокомментировал достижение сборной России в Instagram: «Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы!.. Ведь мы наконец поняли главное - мы очень Вас любим! Спасибо Вам!»

Накануне Ургант объявил о начале всероссийской акции «Усы надежды». Все неравнодушные мужчины могли выразить свою солидарность и поддержку футболистам России и их главному тренеру, отрастив усы.