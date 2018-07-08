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Тамбовские болельщики ждут побед сборной на Евро-2020

Сегодня, 16:37

Команда России успешно выступила на Чемпионате. Хоть и проиграла хорватам в четвертьфинале, но игроки бились, как львы, выложились полностью, упрекнуть их не в чем.

Одними из самых ярых болельщиков были тамбовчане. Тамбовские болельщики болели с размахом. Били в барабаны, размахивали флагами, чуть ли не перекрывали проезжую часть, благо полиция относилась к этому лояльно.

Проезжающие машины были украшены флагами.

Были даже маленькие болельщики.

На пробки из-за фанатов народ не жаловался, да и полиция, похоже, работала оперативно, регулировала движение.

Основной точкой футбольного боления в городе была территория около торгового центра «РИО».

Теперь горячие тамбовские болельщики не просто ждут, а требуют от сборной побед на будущем Евро-2020.

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