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Чтобы сломить великую страну, недостаточно одного гола. Мир рукоплещет игре россиян на Мундиале.

Мировые издания, посвящённые миру спорта, выходят лишь в одной тональности, только аплодисменты. СМИ Запада восхищаются игрой России на ЧМ-2018.

Они стали по-настоящему удивлены тем, какой характер продемонстрировали футболисты РФ. Итальянская пресса пишет, гола, который забил Вида на 100-й минуте поединка, оказалось недостаточным, чтобы «сломить великую Россию». Та ответила незамедлительно. А пенальти – это лотерея. И не более того.

Французские СМИ отмечают, что Черчесов хорошо продумал план на игру, хотя он и был смелым. В результате, хорваты, которые до этого выглядели блестяще, просто мучились на поле. Настолько сложными оказались для них условия, созданные россиянами.

Даже британская пресса, редко отличающаяся позитивными пассажами в адрес России, сообщила о сожалении, что россияне проиграли. Боги пенальти просто отвернулись от неё на этот раз. Однако, утверждают журналисты, страна сможет надолго запомнить это «героический поход».

Все СМИ Запада, как один, отметили и то, как болельщики России поддерживали свою сборную. При этом они были не футбольными хулиганами, а истинными любителями этого вида спорта.

В резюме всех публикаций говорится, России стоит гордится своей командой за это выступление. Она провела его достойно. Только аплодисменты.