В Новосибирске фанаты убрали за собой фан-зону

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Жители города самостоятельно провели уборку территории Михайловской набережной. Сразу после окончания вчерашнего матча они по примеру японских болельщиков собрали за собой весь мусор там, где смотрели трансляцию.

Вчера вечером в Новосибирске российская сборная встретилась с хорватами. В основном матче ни одна из команд не выиграла, но последовавшие за основным временем дополнительные таймы и пенальти привели сборную Хорватии к победе. Состязание продлилось более двух часов, но, несмотря на усталость и волнение от пережитых эмоций, новосибирские фанаты добросовестно убрали за собой все, что намусорили в фан-зоне. Не прошло и часа после окончания игры, а в Сети уже появились фотографии чистой Михайловской набережной, где совсем недавно располагались болельщики, чтобы поддержать свою сборную.

К сожалению, несмотря на все усилия, наша команда выбыла из турнира. Уже послезавтра на ЧМ-18 начнутся состязания полуфиналов. Свое мастерство продемонстрируют команды Хорватии, Англии, Бельгии и Франции. Завершающий матч Мундиаля пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.