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Болельщики набросились на Лопырёву после неудачи Смолова на ЧМ-2018

Сегодня, 16:19

Бывшей девушке футболиста пришлось принять удар разгневанных россиян на себя.

Болельщики набросились на Лопырёву после неудачи Смолова на ЧМ-2018. Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти. Один из судьбоносных промахов был на счету нападающего россиян Фёдора Смолова. Футболист сразу после матча был сильно раздосадован неудачей и полностью «отключился», в социальных сетях его активность не прослеживалась. В этой связи разгневанные болельщики решили выместить эмоции на официальном после ЧМ-2018 Виктории Лопыревой.

Пользователей не смутил тот факт, что модель уже давно не является девушкой Фёдора и даже готовится выйти замуж. В комментариях на страницах знаменитости в соцсетях высказали всё, что они думают о Смолове и самой Виктории. Причём отзывы практически все были негативными. Лопырёва на нападки в свой адрес предпочла не реагировать.

Ранее бывший вратарь раскритиковал Смолова за неправильный поступок. Руслан Нигматуллин подчеркнул, что форвард сборной России не имел права так поступать.

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