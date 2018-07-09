Глава Самарской области Дмитрий Азаров: никто не упрекнет игроков за результат

Сегодня, 05:30

Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области, рассказал о своих впечатлениях от Чемпионата по футболу и от игры сборной.

Глава области поблагодарил болельщиков, прежде всего самарских, за поддержку игроков российской сборной. Благодаря жителям Самары праздник футбола прошел достойно, гостеприимно, доброжелательно и тепло были встречены иностранные болельщики, не было никаких эксцессов, в городе было чисто, и поддерживался порядок. Азаров добавил, что теперь эту высокую планку надо не опускать и дальше, поддерживать высокую культуру и порядок в городе в повседневной жизни.

Отдельную огромную благодарность глава области высказал национальной сборной.

«Я думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились, бились до последней минуты», - сказал он.

Все имеющиеся силы, по его мнению, команда положила на алтарь победы, игроки прыгнули выше собственной головы.

Напомним, основное время игры ¼ финала Россия-Хорватия завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команда забили еще по голу, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне хорватов.