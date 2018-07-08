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Кутепов отыграл весь матч с Хорватией с травмой голеностопа

Сегодня, 15:39

Новое подтверждение спортивного подвига наших футболистов. Травмированный Илья Кутепов не подвел свою команду. Вся страна выразила уважение мужественному спортсмену.

Кутепов сумел отыграть весь матч против Хорватии от начала до конца с травмой голеностопа. Он получил травму в первом тайме, а предстояло еще отыграть больше полутора часов. В личный зачет футболиста вошли: 69% точных передач, 1 удар по воротам, 3 выигранных поединка в воздухе.

После финального свистка, Илья послал отцу фото травмированной ноги, и если бы не папа защитника российский сборной, об этом бы никто не узнал.

Сборная России впервые за всю историю смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира. Российские футболисты сделали все возможное для победы в Мундиале и россияне благодарны им за прекрасную игру и настоящий праздник.

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