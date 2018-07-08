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Надо его поддержать: Анохин о будущем Черчесова в сборной России

Сегодня, 14:53

Вице-президент РФС признал, что тренер национальной сборной сделал чудо для отечественного футбола. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала.

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин высказался о выступлении сборной России на Чемпионате мира-2018 и о будущем Черчесова в сборной России. Отечественная команда под руководством тренера Станислава Черчесова показала достойный результат, вошла в восьмерку сильнейших команд, однако в субботу на стадионе в Сочи проиграла в четвертьфинале хорватам в серии пенальти завершив со счетом 4:3.

Анохин поблагодарил сборную, игроков, журналистов и болельщиков за отличный результат и достойное выступление. Российская сборная доказала, что достойна и способна играть на мировом уровне, что в России умеют играть в футбол. Вице-президент РФС заявил, что РФ движется только вперед, все чаще давая понять всему мировому сообществу, что страна будет выигрывать по всем направлениям - в футболе, экономике, и везде.

Он заявил, что у Станислава Чересчева сейчас очень сложный период, и надо его поддержать в такой сложный момент, ведь он сделал чудо для российского футбола. Анохин с уверенностью заявил, что желает и дальше видеть Станислава Саламовича тренером сборной, и с ним солидны практически все, исключая Василия Уткина и Ростислава Хаита, однако таких личностей становится все меньше.

Анохин отметил, что фаворитами считает сборную Бельгии, хотя у Хорватии также есть шанс выйти в финал.

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